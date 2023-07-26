Шахеды, выпущенные во время последних атак по Украине, были произведены в РФ — Гуменюк 26 июля, 08:56 Шахеды, выпущенные во время последних атак по Украине, были произведены в РФ (Фото:Глеб Гаранич/Рейтер)

Остатки Шахедов, которые были найдены после последних атак РФ, имели маркировку кириллицей, что говорит о том, что они российского производства.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



«То, что на остатках тех шахедов, которые были найдены после последних атак, были уже маркировки, к примеру, кириллицей — это говорит о том, что производство у них уже российское», — сказала она.

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Она также заявила, что в большинстве случаев российские оккупанты запускают дроны-камикадзе с восточного побережья Азовского моря, но были случаи, когда их запускали с Крымского полуострова.

Гуменюк отметила, что россияне пытаются использовать особенности ландшафта для того, чтобы скрыть свои передвижения, в частности низкий проход над Черным морем и использование русла рек.

Такие «элементы сокрытия», по ее словам, затрудняют выявление Шахедов.



Ранее в совместном расследовании издания Протокол и YouTube-канала РЗВРТ сообщалось, что Россия занимается производством иранских дронов-камикадзе на территории особой экономической зоны в Алабуге в Татарстане.

По словам одного из источников журналистов, контракт с Ираном может оцениваться в 115−130 млрд рублей (до 1,45 млрд долларов). Сейчас комплектующие для дронов-камикадзе поставляют из Ирана и собирают в Алабуге.

Британская разведка также сообщала, что страна-агрессор, вероятно, перешла от небольших поставок иранских БПЛА по воздуху к большим партиям кораблями через Каспийское море. Также россияне работают над запуском внутреннего производства «шахедов» при поддержке Ирана, подтверждали в разведке.

9 июня представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что по данным американской разведки, Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству дронов, чтобы обеспечить стабильные поставки оружия для войны против Украины.

12 июня сообщалось, что в сбитом иранском дроне-камикадзе обнаружили деталь китайского производства 2023 года выпуска.