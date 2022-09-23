Атаки иранских дронов. Зеленский поручил МИД отреагировать на военную помощь России со стороны Ирана 23 сентября, 18:49 Зеленский поручил МИД отреагировать на помощь России со стороны Ирана (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел (МИД) Украины отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства.

Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

"Президент Украины поручил МИД отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. К сожалению, данные разведки и сообщения в СМИ окончательно подтвердились на поле боя", – написал Никифоров в Facebook.

Видео дня

Как отметил пресс-секретарь президента, такие шаги Ирана направлены против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также против жизни и здоровья украинских граждан.

Публично руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины, напомнил Никифоров.

На протяжении последних дней российские оккупанты атаковали несколько украинских городов с помощью иранских дронов-камикадзе.

Так 23 сентября россияне ударили беспилотниками иранского производства по Одессе, в результате чего погиб один гражданский человек. Один Shahed-136 – дрон иранского производства – силы ПВО сбили над морем.

Также в этот день ПВО сбили два российских беспилотника в Днепропетровской области, один из них — дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

За прошедшие сутки, 22 сентября, защитники Украины уничтожили четыре иранских беспилотника Shahed-136. Россияне атаковали ими в частности Очаков и Кривой Рог.

«Шахиды» на вооружении у россиян: что известно о закупке Россией иранских дронов

В середине июля появились первые сообщения о том, что Россия заинтересована в закупке иранских боевых беспилотников Shahed-191 и Shahed-129, для чего представители РФ по меньшей мере дважды летали в Иран.

В начале августа CNN сообщало, что россияне приступили к обучению на иранских ударных беспилотниках.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников. По данным CNN, Россия получила три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

31 августа информацию о получении Россией иранских дронов официально подтвердил Белый дом. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.

В середине сентября появились первые свидетельства того, что российские оккупанты используют иранские беспилотники в войне с Украиной.

13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло вблизи Купянска.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.