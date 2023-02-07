У россиян заканчивается вторая партия Shahed 131/136 — обозреватель Информационного сопротивления 7 февраля, 17:50 Россия ждет новую партию дронов Shahed (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью NV рассказал, что сейчас у россиян заканчивается вторая партия иранских беспилотников Shahed 131/136.

«Если речь о Shahed 131/136, то сейчас россияне заканчивают использовать иранские дроны из второй партии. Их там примерно менее полусотни осталось. Поэтому если говорить о следующем [ракетном] ударе со стороны России, то возникает вопрос: будут ли в нем задействованы Shahed 131/136? И если да, то в каком количестве? Если их действительно будут использовать, то, на мой взгляд, не больше 20-30 единиц», - сказал Коваленко.

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Он также считает, что если РФ не применит беспилотники Shahed во время следующего ракетного удара, это означает, что партия уже закончилась.

"Третья партия будет где-то в конце февраля - начале марта", - спрогнозировал аналитик Информационного сопротивления.

По мнению Коваленко, эта партия не будет меньше предыдущих.

"Она или будет, или ее не будет вообще", - сказал он.

2 февраля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк заявляла, что Россия готовит новую атаку с применением иранских дронов Shahed.

«Мы наблюдали активность транспортной авиации, которая доставляла новые поставки. Поэтому вероятно, что готовятся очередные волны», — сказала Гуменюк.

6 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия использовала около 660 иранских дронов-камикадзе Shahed и в ближайшее время получит новую партию этих беспилотников.