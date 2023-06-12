В сбитом иранском дроне нашли китайские комплектующие 2023 года производства — WSJ 12 июня, 21:12 Сбитый иранский дрон Shahed (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В сбитом иранском дроне-камикадзе обнаружили деталь китайского производства 2023 года выпуска. Об этом сообщает The Wall Street Journal в понедельник, 12 июня, со ссылкой на аналитиков организации Conflict Armament Research.

Газета отмечает, что Иран до сих пор использует для производства беспилотников китайские запчасти, несмотря на растущее давление со стороны США.

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По информации Conflict Armament Research, в иранском Shahed-136, сбитом защитниками Украины в апреле, был преобразователь напряжения, вероятно, произведенный в Китае в середине января. Расследователи заявили, что это первый случай, когда в БПЛА нашли запчасть 2023 года.



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«Эта находка показывает, насколько быстро Иран может производить и поставлять беспилотники в Россию. Китайская запчасть была изготовлена в январе, отправлена в Иран, поставлена, затем отправлена в Россию и использована против Украины в апреле», — пишет WSJ.

В Conflict Armament Research также отметили, что в беспилотнике был двигатель иранского производства, сделанный компанией, которая не раз попадала под санкции США и их союзников за участие в программе БПЛА.

Президент Владимир Зеленский 24 мая говорил, что российские оккупанты уже применили против Украины около 1160 Шахедов.

В конце апреля WSJ сообщала, что за последние полгода Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов.

По данным СМИ, в обмен на оружие для полномасштабной войны против Украины страна-агрессор поставляет Ирану кибероружие, западное оружие, «захваченное на поле боя», и помогает развивать ракетную программу.