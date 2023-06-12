В сбитом иранском дроне нашли китайские комплектующие 2023 года производства — WSJ
Сбитый иранский дрон Shahed (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В сбитом иранском дроне-камикадзе обнаружили деталь китайского производства 2023 года выпуска. Об этом сообщает The Wall Street Journal в понедельник, 12 июня, со ссылкой на аналитиков организации Conflict Armament Research.
Газета отмечает, что Иран до сих пор использует для производства беспилотников китайские запчасти, несмотря на растущее давление со стороны США.
По информации Conflict Armament Research, в иранском Shahed-136, сбитом защитниками Украины в апреле, был преобразователь напряжения, вероятно, произведенный в Китае в середине января. Расследователи заявили, что это первый случай, когда в БПЛА нашли запчасть 2023 года.
«Эта находка показывает, насколько быстро Иран может производить и поставлять беспилотники в Россию. Китайская запчасть была изготовлена в январе, отправлена в Иран, поставлена, затем отправлена в Россию и использована против Украины в апреле», — пишет WSJ.
В Conflict Armament Research также отметили, что в беспилотнике был двигатель иранского производства, сделанный компанией, которая не раз попадала под санкции США и их союзников за участие в программе БПЛА.
Президент Владимир Зеленский 24 мая говорил, что российские оккупанты уже применили против Украины около 1160 Шахедов.
В конце апреля WSJ сообщала, что за последние полгода Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов.
По данным СМИ, в обмен на оружие для полномасштабной войны против Украины страна-агрессор поставляет Ирану кибероружие, западное оружие, «захваченное на поле боя», и помогает развивать ракетную программу.