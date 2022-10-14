«Очень долгосрочная перспектива». Когда Россия получит заказанные у Ирана 2400 беспилотников Shahed-136 — израильский офицер 14 октября, 16:28 Фрагменты сбитого в Харькове дрона Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, когда Россия получит заказанные у Ирана 2400 беспилотников Shahed-136.



В интервью Радио НВ Левин отметил, что в сообщении президента Украины Владимира Зеленского об этом сказано, что дроны только заказали.

«Заказали — это может быть на год, на пять, на 10, на 50 лет и так далее. Очевидно, что это политическое заявление, оно сделано для западных партнеров, чтобы показать, что Россия собирается воевать годы. Идея была такой: они заказывают военное оборудование на долгие годы вперед, они собираются долго воевать с нами, поэтому нужна долгосрочная поддержка, в том числе всевозможные [системы] ПВО. Кстати, сейчас заявили уже и НАТО, и США, и Германия, что предоставят и предоставляют уже системы и NASAMS, и другие», — сказал он.

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Израильский офицер подчеркнул, что сам Иран не мог передать «тысячи машин», так как если бы это было возможно, Израиль, в воздушное пространство которого вторгались несколько таких дронов, уже принимал бы контрмеры. По данным Левина, этого сейчас не происходит.

«Поэтому это политическое заявление. Видимо, речь идет о долгосрочной очень перспективе — на годы», — сказал он.

При этом Левин предположил, что у Ирана могли купить лицензию на производство Shahed-136.

«Сейчас много очень разгоняют информации без доказательств. И в Китае, в каких-то арабских странах наладили производство, и в самой России. Этим объясняется, почему они Герань-2 это называют, а не Shahed. … В обломках этих машин иногда видны какие-то небольшие конструктивные изменения. Это все может указывать вполне на то, что их производят [в России]. Тогда да, понятно: даже со всеми санкциями Россия намного богаче и сильнее, чем подсанкционный Иран. Иран может произвести 200 беспилотников, Россия произведет таких беспилотников 500, например», — объяснил военных эксперт.

По его мнению, Зеленский мог иметь в виду, что у России есть планы в ближайшее время произвести 2 тысячи дронов.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed.

13 октября издание NYT сообщило, что Израиль предоставляет Украине базовые данные об иранских дронах, которые начала использовать страна-агрессор Россия.