Угрозы на 20-м съезде Компартии. Си Цзиньпин говорит, что никогда не откажется от права применить силу против Тайваня 16 октября, 12:19 Си Цзинь Пин (Фото:REUTERS/Jason Lee/File Photo)

В Пекине стартовал 20-й съезд Коммунистической партии в воскресенье, 16 октября, где лидер Китая Си Цзиньпин в очередной раз начал угрожать Тайваню. Он заявил, что никогда не пообещает себе «отказаться от применения силы» в отношении острова, но поддерживает «мирное воссоединение».



Об этом сообщает The Guardian.

Си Цзиньпин во время речи заявил, что приветствует подавление продемократического движения в Гонконге, а «колеса истории» возвращаются в сторону Пекина, берущего под свой контроль островную демократию.

Видео дня

«Мы будем продолжать стремиться к мирному воссоединению с наибольшей искренностью и максимальными усилиями, но мы никогда не возьмем на себя обязательство отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры», — заявил он, добавив, что «полное воссоединение должно быть реализовано» и этого «можно достичь».

Китайский лидер заявил, что за последние пять лет его страна усилила свое глобальное влияние и предостерег от иностранного вмешательства относительно Тайваня. Он не назвал ни одной страны, но отметил, что в отношениях с США «наблюдается эскалация напряженности».

Как рассказало издание, в целом обращение президента Китая длилось почти два часа и «дало редкий, хотя и непрозрачный взгляд на его планы и надежды на страну». Так, направление развития Пекина под руководством Си Цзиньпина, характеризующегося усилением социального контроля, региональной агрессией и соперничеством с Западом, вероятно, будет продолжаться и дальше, считают журналисты.

Этот партийный съезд первый после снятия ограничений на срок пребывания в должности лидера партии, позволяющий Си Цзиньпину оставаться «пожизненным лидером».

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, обе территории сражались за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Си Цзиньпин стремится провести «историческое воссоединение». В июне министр обороны КНР угрожал, что Пекин «без колебаний начнет войну», если Тайвань объявит независимость. Президент США Джо Байден сказал, что Штаты будут защищать остров в случае вторжения Китая, но в Белом доме заявили, что сохраняют «стратегическую неопределенность».

Тайвань считает себя независимой территорией, со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Несмотря на то, что Тайвань официально признают всего несколько государств, его демократически избранное правительство имеет прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами.