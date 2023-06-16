Сейм Польши принял резолюцию в поддержку вступления Украины в НАТО — Стефанчук 16 июня, 21:09 Флаг Польши (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Сейм Польши принял резолюцию в поддержку вступления Украины в НАТО.

«Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины. Спасибо за принятие резолюции в поддержку вступления Украины в НАТО», — отметил он в Facebook.

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В документе, по данным Стефанчука, говорится, что сегодня Украина защищает не только свою государственность, но и общие ценности, такие как демократия и порядок, основанный на международном праве. С военной точки зрения, вступление Украины в НАТО также будет выгодно Альянсу, говорится в резолюции.

Также в документе сообщается, что предстоящий саммит в Вильнюсе имеет решающее значение для отношений НАТО и Украины и должен стать местом дебатов по поводу их будущего, а процедура приглашения в Альянс Финляндии и Швеции применима и к Украине.

«Сейм Республики Польша будет поддерживать усилия по усилению политического и практического сотрудничества между Альянсом и Украиной и построению консенсуса по вступлению Украины в НАТО», — добавил он.

Стефанчук также поблагодарил польских друзей и союзников за постоянную поддержку Украины.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны-участницы НАТО во время июльского саммита в Вильнюсе подадут четкий сигнал о том, что будущее Украины в Альянсе.

Также, по данным СМИ, президент США Джо Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО после окончания войны.