Тайное соглашение трех. Как Британия пыталась уничтожить доказательства своего союза с Израилем и Францией против Египта во время Суэцкого кризиса
Караван торговых судов и танкеров проходит по Суэцкому каналу в Египте, 1956 год (Фото: AFP via Getty Images)
В октябре 1956 года представители трех государств подписали под Парижем Севрский протокол — тайное соглашение о нападении на Египет. Увидев подпись своего представителя на документе, премьер-министр Великобритании Энтони Иден приказал уничтожить все экземпляры. Ведь это должна была быть секретная устная договоренность.
«Я хочу сказать по поводу решения от 30 октября: не было никакой предварительной информации о том, что Израиль нападет на Египет, — заявил 20 декабря 1956 года британский премьер-министр Энтони Иден в Палате общин. — Не было никакого совместного решения или предварительной договоренности между нами и правительством Франции или правительством Израиля».
Глава правительства лукавил: за два месяца до этого его посланник, помощник заместителя министра иностранных дел Великобритании Патрик Дин, привез в Лондон подписанный в Севре протокол с точным графиком нападения.
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