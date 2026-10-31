Тайное соглашение трех. Как Британия пыталась уничтожить доказательства своего союза с Израилем и Францией против Египта во время Суэцкого кризиса

Караван торговых судов и танкеров проходит по Суэцкому каналу в Египте, 1956 год (Фото: AFP via Getty Images)

В октябре 1956 года представители трех государств подписали под Парижем Севрский протокол — тайное соглашение о нападении на Египет. Увидев подпись своего представителя на документе, премьер-министр Великобритании Энтони Иден приказал уничтожить все экземпляры. Ведь это должна была быть секретная устная договоренность.

«Я хочу сказать по поводу решения от 30 октября: не было никакой предварительной информации о том, что Израиль нападет на Египет, — заявил 20 декабря 1956 года британский премьер-министр Энтони Иден в Палате общин. — Не было никакого совместного решения или предварительной договоренности между нами и правительством Франции или правительством Израиля».

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Глава правительства лукавил: за два месяца до этого его посланник, помощник заместителя министра иностранных дел Великобритании Патрик Дин, привез в Лондон подписанный в Севре протокол с точным графиком нападения.

Премьер-министр Великобритании сэр Энтони Иден выступает с речью о Суэцком кризисе на конференции Консервативной партии в Лландидно, 13 октября 1956 года / Фото: Keystone

Вилла под Парижем