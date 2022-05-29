Оккупанты пытаются закрепиться на окраинах Северодонецка и ведут штурмовые действия в направлении центра города
Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий на востоке Украины (Фото:Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской областей. С этой целью захватчики ведут штурмовые действия в направлении центра Северодонецка, пытались также штурмовать Бахмут и Славянск.
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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 95-х суток противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
Так на Славянском направлении оккупанты при поддержке артиллерии совершали штурмовые действия в направлении Пасека — Богородичное. Успеха наступление не имело, поэтому россияне отошли на предварительно занятые позиции. Несколько раз российская армия обстреливала из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Довгенькое и Вернополье.
Также оккупанты вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Основная цель врага – окружение сил ВСУ в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей.
Враг активно применяет авиацию, силы и средства ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронную борьбу. С целью очередных попыток форсирования реки Северский Донец в определенных районах, осуществляет пополнение запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
На Кураховском направлении враг производит огневое поражение вдоль линии соприкосновения с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации с целью истощения украинского личного состава и разрушения фортификационных сооружений.
На Лиманском направлении отдельные подразделения россиян были выведены за пределы населённого пункта Лиман.
На Северодонецком направлении с целью поддержки действий сухопутных подразделений противник продолжает огненное влияние на украинские войска с применением ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиационный удар самолетами в районе населенного пункта Устиновка. Пытается закрепиться на северо-восточных окраинах города Северодонецк, вел штурмовые действия в направлении центра города.
На Бахмутском направлении враг проводил подготовку к штурмовым действиям, совершил обстрелы с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Камышеваха, Доломитное и Нью-Йорк. Нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Берестово и Покровское. Нанес четыре ракетных удара по населенным пунктам Верхнекаменское, Врубовка и Соледарь.
На Авдеевском и Кураховском направлениях враг интенсивно обстреливал позиции ВСУ, наносил авиационные удары самолетами оперативно-тактической и вертолетами армейской авиации.
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