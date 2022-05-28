Оккупанты обстреливают Северодонецк всем возможным оружием, но город под украинским флагом — глава Луганской ОВА 28 мая, 23:16 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты не прекращают обстрелы Северодонецка, но им удалось захватить только гостиницу Мир на окраине города (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Луганскую область, самая горячая точка — Северодонецк. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай вечером в субботу, 28 мая.



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Сейчас под контролем Украины находятся Северодонецк, Лисичанск, Горная община и населенные пункты в сторону трассы Лисичанск—Бахмут.

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«Нет такого населенного пункта, который не обстреливался бы. Северодонецк сейчас просто стирают с лица земли, на него сбрасывают авиабомбы, постоянно Градами, Смерчами, Ураганами обстреливают, из танков, артиллерии, минами — все вооружение, которое есть e российской армии, используется в моем родном городе», — рассказал Гайдай.

По его словам, разбита вся инфраструктура города. Нет ни воды, ни газа, ни света; оккупанты РФ уничтожают гуманитарные штабы, больницы и мосты. Россиянам удалось захватить только гостиницу Мир на окраине города.

«Больше успехов они не имеют. Более того, у них колоссальные потери. И ротных командиров — они там погибли в этой гостинице при штурме. Но дальше пройти не могут. Северодонецк — под украинской властью», — заявил Гайдай.

Глава Луганской ОВА прогнозирует, что следующая неделя будет очень тяжелой, поскольку РФ бросила все силы на захват Северодонецка и чтобы отрезать Луганщину от сообщения с Украиной.

Утром Гайдай сообщил, что российские войска в Луганской области в упор обстреливали Северодонецк, кое-где начинались уличные бои, однако россиян удалось оттеснить на ранее занятые позиции. По состоянию на 25 мая оккупанты захватили уже более 95% региона.



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