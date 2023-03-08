Диверсия на Северных потоках: глава МИД Германии призвала воздержаться от поспешных выводов 8 марта, 16:52 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала не делать поспешных выводов о взрывах на газопроводах Северный поток на основании данных СМИ. Об этом сообщает The Guardian.

Отвечая на вопросы журналистов во время визита в Ирак в среду, 8 марта, Бербок отметила, что Германия внимательно следит за «любыми новыми данными» по случившемуся с газопроводами.



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«Но сила конституционной демократии в том, что официальные органы, которым поручено пролить свет на что-либо, могут спокойно проводить свои расследования, и что правительство может вынести вердикт на основе их работы, а не делать преждевременные выводы из сообщений [СМИ]», — подчеркнула министр.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус также заявил, что нужно воздержаться от преждевременных обвинений в связи с публикацией СМИ сообщений о том, что к взрывам на Северных потоках якобы причастна «проукраинская группа». По его словам, диверсия с подрывом трубопроводов могла быть также «операцией под чужим флагом», чтобы позже обвинить в этом Украину.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с новыми разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа».

Немецкие СМИ со ссылкой на источники также утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. Министр обороны Алексей Резников сказал, что это «довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами».



26 сентября 2022 года стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.



Инцидент произошел на глубине около 70 метров недалеко от датского острова Борнхольм в Балтийском море — за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.



Всего в эти дни было зафиксировано три мощные утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа. Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.



Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.



В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.

