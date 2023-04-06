Швеция не установила, кто стоит за «саботажем» на Северных потоках 6 апреля, 16:14 Расследование взрывов на Северных потоках продолжается (Фото:EvgeniyShkolenko/Depositphotos)

Обстоятельства взрывов на газопроводах Северный поток и Северный поток-2 «сложно расследовать», и до сих пор не установлено, кто стоит за «грубым саботажем». Об этом заявил шведский прокурор Матс Юнгквист, сообщает пресс-служба прокуратуры страны в четверг, 6 апреля.

Прокурор напомнил, что взрывы произошли на глубине 80 метров на дне Балтийского моря. Следствие подтвердило, что имел место «грубый саботаж» в международных водах. При осмотре места преступления были обнаружены следы взрывчатки на «нескольких осмотренных посторонних предметах».



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«Есть разная информация и сообщения о диверсиях на газопроводах. Инцидент, очевидно, стал открытой ареной для различных попыток влияния. Эти предположения не влияют на текущее расследование, которое основано на фактах и ​​информации, полученной в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других стран», — заявил прокурор.

По словам Юнгквиста, Швеция в ходе расследования в первую очередь хочет установить, не угрожает ли диверсия интересам и безопасности Швеции и не использовалась ли для подрыва шведская территория.

«Мы надеемся, что сможем установить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет сложно, учитывая обстоятельства», — добавил прокурор.

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.



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Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность. Минобороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии заявили об умышленной диверсии.



В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.



Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с предварительными разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять "проукраинская группа".



Немецкие СМИ со ссылкой на источники также утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины.



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. Министр обороны Алексей Резников сказал, что это «довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами».



Министр обороны Германии Борис Писториус призвал воздержаться от преждевременных обвинений. По его словам, диверсия с подрывом трубопроводов могла быть «операцией под чужим флагом», чтобы позже обвинить в этом Украину.

