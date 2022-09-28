Россия могла взорвать Северные потоки с помощью подводных беспилотников, запущенных несколько недель назад — The Times 28 сентября, 18:14 На газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 произошли почти одновременные утечки газа (Фото:Makxim Prostos / Flickr)

Россия могла совершить диверсию на газопроводах Северный поток с помощью взрывного устройства, сообщает The Times в среду, 28 сентября, со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании.

По словам собеседника издания, предполагаемая российская диверсия, «вероятно, была преднамеренной и запланированной», а взрывное устройство сбросили в море за несколько недель до подрыва. Источник The Times считает, что самый вероятный сценарий — Россия незаметно доставила автономный подводный аппарат с грузом в определенные места на трубопроводах.



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«Подводный аппарат могли запустить с небольшого судна, например, рыболовного, несколько месяцев назад, после чего взрывные устройства сбросили рядом с трубопроводом», — пишет издание со ссылкой на источники.

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Устройство могли активировать с помощью источника шума на определенной частоте, который сбросили в воду в нужный момент, также считают собеседники The Times.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 м неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего было зафиксировано три мощных утечки. Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.



Немецкие СМИ сообщили, что в правительстве ФРГ исключают случайный характер утечек и считают их целенаправленной диверсией. Власти Швеции и Дании также назвали утечки результатом «преднамеренных действий» и вероятным саботажем.



Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 навсегда окажутся непригодными для использования после аварии в Балтийском море, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.