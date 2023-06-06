«Небольшой отряд водолазов». США за три месяца до диверсии на Северных потоках узнали о планах Украины провести «скрытую атаку» — WP 6 июня, 18:30 Взрыв на Северном потоке (Фото:Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Администрация Джо Байдена узнала за три месяца до того, как произошел взрыв на газопроводе Северный поток, что украинские военные планировали скрытую атаку на подводную сеть, сообщает The Washington Post.

В материале говорится, что для этого Украина якобы использовала небольшой отряд водолазов, которые «подчинялись непосредственно» главнокомандующему ВС Украины Валерию Залужному.

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Подробности о плане, о которых ранее не сообщалось, были собраны европейской разведкой и переданы ЦРУ в июне 2022 года.

Сообщения европейской разведки были опубликованы в чат-платформе Discord, участником Джеком Тейшейрой. The Washington Post получила копию от одного из онлайн-друзей Тейшейры.

Отчет разведки был основан на информации, полученной от источника в Украине, говорится в материале.

Взрывы на Северных потоках

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.



Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.



В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.

газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с предварительными разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа».

Немецкие СМИ со ссылкой на источники также утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. Министр обороны Алексей Резников сказал, что это «довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами».



Министр обороны Германии Борис Писториус призвал воздержаться от преждевременных обвинений. По его словам, диверсия с подрывом трубопроводов могла быть «операцией под чужим флагом», чтобы позже обвинить в этом Украину.