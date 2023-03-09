США не могут подтвердить информацию о причастных к подрыву Nord Stream — Госдеп 9 марта, 04:56 Инцидент произошел на глубине около 70 метров у датского острова Борнгольм (Фото:ЕвгенийШкольенко/Depositphotos)

Госдепартамент США не может официально подтвердить информацию, распространенную рядом СМИ по поводу подрыва российского газопровода Северный поток «проукраинскими группами».

Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс во время брифинга.



"По поводу всех этих сообщений - я не могу их подтвердить", - сказал он.

«Наша позиция остается последовательной: трое наших европейских партнеров – немцы, шведы и датчане – проводят активное расследование, оно продолжается. И, как всегда, когда дело касается текущих расследований, мы ждем их завершения, прежде чем давать какие-либо комментарии», – отметил Прайс.

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26 сентября 2022 года стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в настоящее время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров у датского острова Борнгольм в Балтийском море — за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощных истока. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа. Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьорн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы, очевидно, искусственной, а не геологической природы.

В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами были обнаружены остатки взрывчатки.