Правительство Германии не рассматривает возможность ввода в эксплуатацию газопровода Северный поток — 2, а процедура его сертификации по-прежнему приостановлена.

Об этом говорится в ответе федерального правительства на запрос фракции ультраправой партии Альтернатива для Германии, обнародованном в Бундестаге 19 октября.

Реклама

Правительство объяснило свою позицию тем, что Россия еще в 2022 году по политическим причинам постепенно сокращала поставки газа по трубопроводам, а впоследствии и вовсе их прекратила — еще до диверсий на газопроводах в сентябре того же года.

«Россия доказала, что не является надежным партнером в энергетическом сотрудничестве», — говорится в ответе.

Берлин также напомнил, что доходы от экспорта энергоносителей Россия тратит на войну против Украины. Поэтому правительство поддерживает санкции ЕС против российского энергетического сектора, в частности запрет на любые операции, связанные с «Северными потоками» — введенный в рамках 18-го пакета санкций в июле 2025 года, — а также полный отказ ЕС от энергетических отношений с Россией.

Относительно технического состояния единственной уцелевшей нитки газопровода федеральное правительство ничего не сообщило. Оно пояснило, что это не входит в сферу его ответственности, а относится к компетенции соответствующих земельных органов.

В своем запросе депутаты от «Альтернативы для Германии» (АдГ) интересовались прежде всего американскими санкциями против газопровода. Правительство ответило, что в принципе не признает экстерриториальные санкции третьих стран, не имеющие достаточных правовых оснований, однако не комментирует американское законодательство и содержание конфиденциальных переговоров с Вашингтоном.

Северные потоки — что известно

Газопроводы Северный поток и Северный поток — 2 проложены по дну Балтийского моря из России в Германию. В сентябре 2022 года в результате диверсии три из четырех ниток были повреждены; уцелела лишь одна нитка Северного потока — 2, которая так и не получила сертификат на эксплуатацию.

Реклама:

«Альтернатива для Германии» давно выступает за возвращение к использованию российского газа. В апреле 2026 года партия заявила о желании возобновить работу «Северного потока». А в мае АдГ выступила против передачи Украине выведенной из эксплуатации газовой электростанции в земле Мекленбург — Передняя Померания. Депутат от партии Лейф-Эрик Хольм тогда заявил, что после окончания войны отношения Германии с Россией могут нормализоваться и Европа снова будет покупать российский газ.

В начале октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что представители США и России обсуждали возможность привлечения американского инвестора к проекту Северный поток. В Белом доме это опровергли.