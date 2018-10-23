Северный поток-2 представляет опасность для Украины и Словакии - Дуда

Позиция Польши, а также Украины и Словакии в этом вопросе является однозначной

Строительство газопровода Северный поток-2 представляет опасность как для Украины и Словакии, так и для Польши, сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает Укринформ со ссылкой на Польское радио.

"Без сомнения, создание газопровода Северный поток-2 является опасностью для Украины, Словакии и также было бы энергетической опасностью для Польши, если бы не наши предупредительные действия, которые мы реализовываем", - подчеркнул Дуда.

По его словам, позиция Польши, а также Украины и Словакии в этом вопросе является однозначной, президенты очень четко ее озвучивали и в этом контексте ничего не изменилось.

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

Напомним, что ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Как заявил глава правления Нафтогаза Украины Андрей Коболев, Украина ежегодно будет терять $3 млрд, которые она получает от транзита газа в страны ЕС, если будет построен Северный поток-2.