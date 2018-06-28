Северный поток-2 готовы строить без разрешения Дании

Финансовый директор Nord Stream II Пол Коркоран заявил, что компания начнет строительство газопровода Северный поток-2 этим летом даже без разрешения на его прокладку в территориальных водах Дании. На территорию Дании приходится 10% длины газопровода.

Об этом сообщает DW.

Так Коркоран отреагировал на предложение премьера Дании Ларса Лекке Расмуссена обсудить "Северный поток-2" на уровне ЕС, чтобы изучить все его риски и роль Украины как транзитера газа.

Коркоран отметил, что при отсутствии зеленого света от Копенгагена Северный поток проложат в обход - через международные воды к северу от Дании.

"У нас есть разрешение от Германии, Финляндии и Швеции, они независимы. У нас есть разрешения на почти 90 процентов маршрута, маршрут через Данию составляет лишь 10 процентов", - сказал Коркоран.

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Напомним, США и страны Восточной Европы являются противниками строительства Северного потока-2 и считают, что его реализация приведет к фактической деградации украинской газотранспортной системы и усилению Российской Федерации на газовом рынке ЕС.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. Км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.