Северный поток-2: Болтон заявил, что США размышляют, как остановить строительство газопровода Сегодня, 21:34 82 Цей матеріал також доступний українською США выступают против строительства Северного потока-2

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США рассматривают различные возможности для противодействия реализации газопровода Северный поток-2.

Об этом он сказал в эфире телеканала C-SPAN, передает DW.

"В отношении россиян уже и так действует множество санкций. Их может стать еще больше. Президент, например, неоднократно заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода Северный поток-2. Мы думаем над несколькими вариантами, чтобы создать препятствия на пути реализации проекта Северный поток-2", - сказал Болтон.

Трамп назвал Северный поток-2 "абсурдным" и "неадекватным"

Напомним, что группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода Северный поток-2.

Ранее против Северного потока-2 выступила Эстония.

Перед этим в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран. Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.