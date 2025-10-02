Польша в ближайшее время не будет выдавать Германии украинца, которого подозревают в подрыве Северных потоков

Польша не будет выдавать Германии украинца, которого подозревают в подрыве газопроводов (Фото: Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Польский министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк заявил, что вопрос возможной экстрадиции в Германию украинца Владимира З., которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов Северный поток , требует «взвешенного подхода без спешки».

Как сообщает Onet, Семоняк отметил, что это дело является «очень серьезным» и требует детального расследования.

«Относительно выдачи Германии Владимира З., подозреваемого в подрыве газопровода Северный поток, нет никаких оснований для поспешных действий», — заявил он.

Семоняк также отметил, что окончательное решение о возможной экстрадиции задержанного будет принимать суд. По его словам, польская Фемида должна принимать такое решение только при условии «полной уверенности».

«К счастью, мы являемся правовым государством. Германия имеет право обращаться к нам, имела право выдать европейский ордер на арест, но решение будет принимать польский суд, оценив ситуацию, и я верю в мудрость судей, в их глубокую оценку ситуации и отсутствие влияния со стороны СМИ или политиков», — отметил он.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, комментируя возможную экстрадицию задержанного, отметил, что Варшава имеет обязательства по европейскому ордеру на арест в этом деле. В то же время он подчеркнул, что польское государство не является полностью пассивной стороной в процессе принятия решения.

По словам Пшидача, следует оценить, соответствует ли передача подозреваемого немецким властям всем установленным процедурам, отвечает ли интересам Польши и евроатлантического сообщества, а также учесть возможные политические последствия такого шага.

«Если это действительно так, что этот человек проявил далеко идущее мужество и решимость сделать Европу более безопасной, то, безусловно, необходимо учитывать и цели его деятельности, которые говорят в его пользу», — считает он.

Польский суд имеет 100 дней на принятие решения об экстрадиции украинца.

30 сентября газета Rzeczpospolita сообщила, что в Польше задержали украинца Владимира З., которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Правоохранители задержали мужчину в Прушкуве. Его доставили на допрос в окружную прокуратуру в Варшаве.

Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом. Ожидается, что вскоре начнется процедура экстрадиции.

Инфографика: NV

27 августа Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.

Как сказано в публикации, ордера на арест должны получить четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы диверсантов. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек.