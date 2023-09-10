Сигнал РФ. В Балтийском море начались масштабные учения НАТО

10 сентября, 06:49
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НАТО (Фото:dlugo_svk / pixabay)

НАТО (Фото:dlugo_svk / pixabay)

В Балтийском море начались масштабные учения стран НАТО Северное побережье. Они будут отрабатывать маневры в случае нападения РФ.

Об этом сообщает ERR.

Во время учений отрабатывается вывод войск союзников к Балтийскому морю и высадка десанта в случае войны. В них принимают участие 14 стран, 3000 человек, 30 кораблей и 15 самолетов.

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Главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак отметил, что надежное сдерживание противника требует наличия и оборонительных, и наступательных возможностей.

«Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности», — сказал он.

Учения продлятся две недели. В них впервые будет задействован большой десантный корабль Mesa Verde, который может вместить около 800 солдат и техники.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   НАТО Военные учения Учения Балтийское море

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