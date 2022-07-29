Северная Македония передала Украине танки Т-72

29 июля, 15:21
Танк Т-72 (Фото:Phil DeFer/www.flickr.com)

Танк Т-72 (Фото:Phil DeFer/www.flickr.com)

Северная Македония передала Украине танки Т-72, ​​подтвердило Минобороны после того, как в социальных сетях появились кадры колонны военной техники на территории страны.

Об этом сообщает РТС.

В четверг, 28 июля колонна македонских танков направилась в Украину, подтвердило Минобороны, заявив, что это танки «третьего поколения» из батальона, который вскоре будет расформирован.

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На кадрах видно несколько танковозов с крытыми брезентом машинами, но в Минобороны не уточнили, сколько танков направляется в Украину.

На вооружении македонской армии имеется 31 машина этого типа.

https://www.youtube.com/watch?v=aEbXdGQfsoU
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Танки Северная Македония Война России против Украины

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