Северная Македония стала 36 страной, поддерживающей создание спецтрибунала против России 28 апреля, 19:17 Флаг Северной Македонии (Фото:pixabay)

Северная Македония присоединилась к странам, поддерживающим создание спецтрибунала против России. Таким образом, их стало 36.

Об этом 28 апреля сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Северная Македония стала 36 страной, присоединившейся к делу о создании Специального трибунала по делу об агрессии против Украины. Я ценю, что наши македонские друзья присоединились к нашей борьбе за справедливость. Поддержка Специального трибунала продолжает набирать обороты», — написал Дмитрий Кулеба.

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27 апреля Молдова стала 35 страной, которая поддерживают создание спецтрибунала против страны-агрессора России.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина из-за подозрения в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ. Путина теперь могут арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский статут.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.