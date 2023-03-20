Северная Македония через более чем полгода подтвердила передачу Украине штурмовиков Су-25. Перечислили и другую помощь 20 марта, 16:09 Су-25 (Фото:Rob Schleiffert/Flickr)

Северная Македония подтвердила передачу Украине четырех советских штурмовых самолетов Су-25.



Об этом заявила министр обороны страны Славянка Петровская 14 марта. Разведывательная компания Janes сообщала о предоставлении непригодных для полетов штурмовиков еще в июле 2022 года. Скорее всего, Су-25 пойдут (или уже пошли) на запчасти.

Видео дня

По словам министра, Скопье уже передало Украине пехотное вооружение, боеприпасы, артиллерийское оборудование, основные боевые танки, самолеты Сухой, системы противотанкового и зенитного вооружения, а также оборудование и боеприпасы для военной авиации. Также Петровская сообщила, что 14 марта Северная Македония одобрила новый пакет военной помощи Киеву, не уточнив деталей.

15 марта местные СМИ, ссылаясь на правительственные источники, сообщили, что Украина обратилась к Северной Македонии с просьбой отправить боевые вертолеты. Рассматривают возможность передать 12 Ми-24, пишет Janes.

В начале августа 2022 года издание MKD сообщило, что Скопье решило передать Украине четыре Су-25, которые получили от Киева во время конфликта в 2001 году. В воздушных силах ВСУ тогда сказали, что официально это не подтвердили ни Северная Македония, ни Министерство обороны Украины. Однако в Офисе президента вскоре подтвердили передачу. В июле Скопье отправило Киеву танки Т-72.