В Офисе президента подтвердили, что Северная Македония передала самолеты Украине

6 августа, 19:05
Украинский летчик (иллюстративное фото) (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Украинский летчик (иллюстративное фото) (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в субботу, 6 августа, подтвердил, что Северная Македония передает Украине танки и самолеты.

У себя в Twitter Подоляк поблагодарил Северную Македонию за поддержку.

«Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП, важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, которая подставила Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем», — написал он.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1555900746805088258

Ранее издание MKD сообщило, что Северная Македония решила передать Украине четыре Су-25, которые получила от Киева во время конфликта в 2001 году. В Воздушных силах ВСУ позже сказали, что передачу самолетов официально не подтвердили ни Скопье, ни Министерство обороны Украины.

В конце июля Северная Македония передала Украине танки Т-72. Точное количество не называется, но на вооружении македонской армии имеется 31 машина этого типа.

Если бы мы не готовились к войне, у нас бы сейчас не было Воздушных Сил – Юрий Игнат

https://www.youtube.com/embed/mXU2wuCxxlY
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Су-25 Самолеты Северная Македония Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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