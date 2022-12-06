Северная Македония отменила решение о предоставлении гражданства беглому экс-нардепу Онищенко 6 декабря, 16:12 Александр Онищенко (Фото:www.instagram.com/aleksandr.onyshenko/)

Правительство Северной Македонии отменило свое предыдущее решение о предоставлении гражданства беглому экс-нардепу Александру Онищенко.

Об этом сообщает Balkan Insight в Twitter.

«Правительство Северной Македонии отменило свое предыдущее решение о предоставлении гражданства Александру Онищенко после того, как BIRN сообщил, что беглому украинцу, который также находится в черном списке США, был выдан паспорт при невыясненных обстоятельствах» — говорится в сообщении издания.

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Решение о предоставлении Онищенко гражданства было принято в мае 2022 года на заседании правительства Северной Македонии. Его приняли без обсуждений и в отсутствие самого Онищенко.

В октябре 2021 года сообщалось, что Онищенко, скрывающийся от украинского правосудия после обвинения в коррупции, в конце 2020 года получил гражданство России.

По данным НАБУ, бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко вместе с соратниками продавал газ госпредприятия Укргаздобыча через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен. Он успел покинуть Украину до того, как Верховная Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность и дала согласие на его уголовное преследование.

В мае 2020 года Германия отказала Украине в экстрадиции Онищенко. 11 января 2021 года США ввели санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. В список попал и Онищенко.