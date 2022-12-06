Северная Македония отменила решение о предоставлении гражданства беглому экс-нардепу Онищенко

6 декабря, 16:12
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Александр Онищенко (Фото:www.instagram.com/aleksandr.onyshenko/)

Александр Онищенко (Фото:www.instagram.com/aleksandr.onyshenko/)

Правительство Северной Македонии отменило свое предыдущее решение о предоставлении гражданства беглому экс-нардепу Александру Онищенко.

Об этом сообщает Balkan Insight в Twitter.

«Правительство Северной Македонии отменило свое предыдущее решение о предоставлении гражданства Александру Онищенко после того, как BIRN сообщил, что беглому украинцу, который также находится в черном списке США, был выдан паспорт при невыясненных обстоятельствах» — говорится в сообщении издания.

Видео дня

https://twitter.com/BalkanInsight/status/1600115129231716352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1600115129231716352%7Ctwgr%5E597002a2b38274a714cc915902fdca8ae6aab2a3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F12%2F6%2F7151971%2F

Решение о предоставлении Онищенко гражданства было принято в мае 2022 года на заседании правительства Северной Македонии. Его приняли без обсуждений и в отсутствие самого Онищенко.

В октябре 2021 года сообщалось, что Онищенко, скрывающийся от украинского правосудия после обвинения в коррупции, в конце 2020 года получил гражданство России.

По данным НАБУ, бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко вместе с соратниками продавал газ госпредприятия Укргаздобыча через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен. Он успел покинуть Украину до того, как Верховная Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность и дала согласие на его уголовное преследование.

В мае 2020 года Германия отказала Украине в экстрадиции Онищенко. 11 января 2021 года США ввели санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. В список попал и Онищенко.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Гражданство Александр Онищенко Северная Македония

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