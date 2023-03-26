Купили в Украины в 2001 году. Правительство Северной Македонии рассмотрит решение о возвращении вертолетов Ми-24 26 марта, 12:05 Ми-24 (Фото:MSGT STEVEN TURNER/Wikipedia)

В среду, 29 марта, правительство Северной Македонии рассмотрит решение о предоставлении Украине вертолетов Ми-24. Предложение разработал Генеральный штаб страны.

Об этом сообщила министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская в эфире программы на телеканале Alsat.

«Вся техника, которая сейчас передана, кроме того, что это по просьбе украинцев, она им нужна и это техника, которой украинская армия умело пользуется. Это техника, у которой в соответствии с нашими планами истекает срок эксплуатации», — сказала она.

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Речь идет о 12 Ми-24, которые Северная Македония купила у Украины в 2001 году. Часть вертолетов уже некоторое время не эксплуатируют.

Петровская подчеркнула, что это решение не отразится на боеспособности армии Северной Македонии. Вместо этих вертолетов страна собирается приобрести восемь новых западного производства.

«Они больше не предусмотрены в формировании нашей армии, и по нашей трансформации они больше не будут неотделимой частью, и по этим причинам считается, что они не нужны», — сказала министр обороны.

20 марта Северная Македония подтвердила передачу Украине четырем советским штурмовым самолетам Су-25.

15 марта местные СМИ, ссылаясь на правительственные источники, сообщили, что Украина обратилась в Северную Македонию с просьбой передать боевые вертолеты.