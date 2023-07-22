КНДР выпустила несколько крылатых ракет в Желтое море: США и Южная Корея наблюдают 22 июля, 08:25 КНДР выпустила несколько крылатых ракет в Желтое море: США и Южная Корея наблюдают (Фото:REUTERS/Денис Балибуз)

Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в Желтое море в субботу, 22 июля, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

По данным Объединенного комитета, разведывательные органы Южной Кореи и США проанализировали запуски, которые произошли примерно в 4 утра, чтобы узнать больше о типе выпущенных ракет и других подробностях.

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«Наши военные усилили наблюдение и бдительность, тесно сотрудничая с Соединенными Штатами и сохраняя твердую позицию готовности», — заявили в Объединенном комитете, добавив, что внимательно наблюдают за дополнительными действиями КНДР.

Запуски состоялись через три дня после того, как Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в Восточное море.

Сообщается, что это также произошло на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове после посещения порта американской подводной лодкой, способной нести ядерный заряд, и инаугурационной сессии консультативной консультативной группы по ядерным вопросам Южной Кореи и США в начале этой недели.

Северная Корея осудила визит, заявив, что развертывание атомной подводной лодки якобы может расцениваться как «использование ядерного оружия».

В марте Северная Корея заявила, что осуществила запуски стратегических крылатых ракет, «укомплектованных тестовой боеголовкой, имитирующей ядерную».

По состоянию на сегодня Пхеньян уже трижды за год испытал межконтинентальные баллистические ракеты, обвинив Вашингтон и Сеул в «нагнетании напряженности», в частности из-за военных учений и пришвартовки атомной подводной лодки.

12 июля, КНДР осуществила самый длительный запуск баллистической ракеты.