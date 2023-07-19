Северная Корея впервые за много лет задержала американского военного. Он «без разрешения» пересек границу 19 июля, 15:39 Северокорейский солдат на посту вблизи демилитаризованной зоны, 19 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

В Северной Корее впервые за несколько десятилетий задержали американского военного. Он «сознательно и без разрешения» пересек демилитаризованную зону 18 июля.



Об этом сообщают CNN и CBS News.

Задержанный — рядовой, кавалерийский разведчик Трэвис Кинг, который почти два месяца отсидел в следственном изоляторе за нападение. Был ли он под стражей в Южной Корее или американских военных — неизвестно, однако после освобождения Кинга вели в аэропорт для вылета обратно в США.

Видео дня

В аэропорту те, кто его сопровождал, не смогли пройти с военным через контрольно-пропускной пункт. В какой-то момент тот сбежал и направился на экскурсию по демилитаризованной зоне в приграничном корейском селе Пханмунджом. Почему Кинг решил пересечь границу, неизвестно.



Кинг стал первым американским солдатом, который пересек границу Северной Кореи с 1982 года. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что он сейчас находится под стражей в Северной Корее, Пентагон следит за ситуацией.

Как пишет CNN, такой инцидент может стать «головной болью» для США, которые не имеют официальных дипломатических отношений с Северной Кореей. Это объясняют наращиванием КНДР своих ядерной и ракетной программ — процесс, который продолжается в течение нескольких лет после срыва переговоров между бывшим президентом Дональдом Трампом и главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в 2019 году.

По состоянию на сегодня Пхеньян уже трижды за год испытал межконтинентальные баллистические ракеты, обвинив Вашингтон и Сеул в «нагнетании напряженности», в частности из-за военных учений.