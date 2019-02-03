Светлана Ройз
Между двумя мирами
Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Фарид Закария
Мы все застряли
Андрей Ставницер
Первые деньги
Спецтема: Выборы президента Украины

Северная Корея высказалась о протестах в Венесуэле

Сегодня, 14:29
263
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Северная Корея не одинока в своей поддержке Мадуро: аналогичную позицию занимает Россия

МИД КНДР осудил «попытки свержения законного президента Венесуэлы» Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В МИД Северной Кореи считают попытки свергнуть Мадуро «вмешательством внешних сил во внутренние дела страны».

«Любые попытки внешних сил свергнуть законного президента, избранного в соответствии с Конституцией суверенного государства, являются очевидным вмешательством во внутренние дела страны и нарушением международного права», — заявил представитель министерства.

Он выразил твердую поддержку правительству Мадуро: люди, выступающие за справедливость, независимость, стабильность и мир, «всегда будут на стороне правительства Венесуэлы».

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкции и давление на президента Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

Но и Северная Корея не одинока в своей поддержке Мадуро: аналогичную позицию занимает Россия, я также Турция и Беларусь.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

В стране начались протесты.

Теги:   Николас Мадуро Венесуэла Северная Корея

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 07:47

article_img
"Без лекарств я не выживу": политзаключенный Павел Гриб написал письмо журналистам
Футбол

Вчера, 22:39

article_img
Бавария опустилась на третье место, соперник Шахтера отобрал очки у Боруссии Дортмунд. Результаты чемпионата Германии
Страны

Вчера, 18:43

article_img
"90% военных с народом". Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо президентом страны

Выбор редакции

Страны

Сегодня, 11:17

article_img
От греха подальше. Сотни девочек в Британии подвергают жестокой африканской практике "прижигания" груди
Политика

Сегодня, 14:21

article_img
Из авторитетов в фавориты. Что связывает днепровского бизнесмена Петровского с властью – расследование НВ
Политика

Сегодня, 12:12

article_img
НВ выяснило, чем занимался в 90-е один из самых влиятельных бизнесменов Днепра Александр Петровский

ТОП-3 мнений

Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
27030
Алексей Гарань - фото
Алексей Гарань
Что если Порошенко победит
13303
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Зураба Аласанию отстранили. Кто и как это сделал?
7044
Вахтанг Кипиани - фото
Вахтанг Кипиани
Тролль державы
30195
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
27030
Питер Дикинсон - фото
Питер Дикинсон
Правильный сигнал Путину
15846
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75457
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34526
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32735