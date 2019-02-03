Северная Корея высказалась о протестах в Венесуэле Сегодня, 14:29 263 Цей матеріал також доступний українською EPA Северная Корея не одинока в своей поддержке Мадуро: аналогичную позицию занимает Россия EPA

МИД КНДР осудил «попытки свержения законного президента Венесуэлы» Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В МИД Северной Кореи считают попытки свергнуть Мадуро «вмешательством внешних сил во внутренние дела страны».



«Любые попытки внешних сил свергнуть законного президента, избранного в соответствии с Конституцией суверенного государства, являются очевидным вмешательством во внутренние дела страны и нарушением международного права», — заявил представитель министерства.

Он выразил твердую поддержку правительству Мадуро: люди, выступающие за справедливость, независимость, стабильность и мир, «всегда будут на стороне правительства Венесуэлы».

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкции и давление на президента Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

Но и Северная Корея не одинока в своей поддержке Мадуро: аналогичную позицию занимает Россия, я также Турция и Беларусь.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

В стране начались протесты.