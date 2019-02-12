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Северная Корея в 2018 году могла нарастить ядерный арсенал - доклад

Вчера, 22:57
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EPA

Северная Корея не прекратила производство ядерного топлива для оружия, несмотря на переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в докладе Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета.

По информации исследователей, КНДР в 2018 году, возможно, добавила к своему арсеналу еще пять-семь единиц ядерного оружия, сообщает Reuters.

Один из авторов доклада Зигфрид Хекер, ранее возглавлявший ядерную лабораторию в США, сообщил агентству, что спутниковые снимки подтверждают, что в 2018 году в Северной Корее продолжалось производство ядерного топлива.

По словам Хекера, в 2017 году ядерный арсенал КНДР насчитывал 30 единиц оружия. В то же время, по данным  военной разведки США, у Северной Кореи в 2018 году было около 50 ядерных боеголовок, аналитики же указывали на диапазон 20-60.

В отчете говорится, что Северная Корея, вероятно, продолжит работу по уменьшению размера боеголовок и над гарантией того, что они могут быть установлены на межконтинентальных баллистических ракетах. Но в то же время приостановка испытаний значительно ограничила ее возможности по разработке такого оружия.

"Когда они прекратили ракетные испытания, произошел откат назад. Поэтому когда я смотрю на весь спектр, мне кажется, что Северная Корея... сегодня менее опасна, чем была в конце 2017 года, несмотря на то, что они могли произвести еще пять-семь единиц ядерного оружия", - заявил Хекер.

Напомним, что в 2018 году США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Однако, по данным СМИ, чиновники КНДР пытались утаить от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне полагали, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.

Теги:   Ядерное оружие КНДР США

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