Северная Корея в 2018 году могла нарастить ядерный арсенал - доклад
Северная Корея не прекратила производство ядерного
топлива для оружия, несмотря на переговоры с США о денуклеаризации Корейского
полуострова, говорится в докладе Центра международной безопасности и
сотрудничества Стэнфордского университета.
По информации исследователей, КНДР в 2018
году, возможно, добавила к своему арсеналу еще пять-семь единиц ядерного оружия,
сообщает Reuters.
Один из авторов доклада Зигфрид Хекер, ранее
возглавлявший ядерную лабораторию в США, сообщил агентству, что спутниковые
снимки подтверждают, что в 2018 году в Северной Корее продолжалось производство
ядерного топлива.
По словам Хекера, в 2017 году ядерный арсенал КНДР
насчитывал 30 единиц оружия. В то же время, по данным военной разведки США, у Северной Кореи в 2018
году было около 50 ядерных боеголовок, аналитики же указывали на
диапазон 20-60.
В отчете говорится, что Северная Корея,
вероятно, продолжит работу по уменьшению размера боеголовок и над гарантией
того, что они могут быть установлены на межконтинентальных баллистических
ракетах. Но в то же время приостановка испытаний значительно ограничила ее
возможности по разработке такого оружия.
"Когда они прекратили ракетные испытания,
произошел откат назад. Поэтому когда я смотрю на весь спектр, мне кажется, что
Северная Корея... сегодня менее опасна, чем была в конце 2017 года, несмотря на
то, что они могли произвести еще пять-семь единиц ядерного оружия", -
заявил Хекер.
Напомним, что в 2018 году США и КНДР
договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во
время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном,
которая состоялась 12 июня в Сингапуре.
Однако, по данным СМИ, чиновники КНДР пытались утаить от американцев реальное
количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне полагали,
что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.