Северная Корея симулировала ядерный удар по Южной Корее — СМИ 31 августа, 10:27 Северная Корея провела учения, в которых симулировала ядерный удар по Южной Корее (Фото:KCNA via REUTERS)

Северная Корея провела учения, которые включали проведение симуляции ядерного удара по целям по всей Южной Корее. Об этом заявили государственные СМИ КНДР, сообщает Reuters.

В Северной Корее заявили, что такие действия якобы являются ответом на «планы превентивного ядерного удара» со стороны Южной Кореи и США.

Отмечается, что КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности в море через несколько часов после того, как США развернули бомбардировщики B-1B для воздушных учений союзников.

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Запуски состоялись за день до завершения 11-дневных совместных военных учений Южной Кореи и США, которые Пхеньян называл «репетицией войны».

Сообщается, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын наблюдал за частью учений, направленных на подготовку к полной войне с Южной Кореей. Учения имитировали отражение внезапного вторжения, а затем начало контратаки, с целью захвата всей территории Южной Кореи.

Офис президента Южной Кореи созвал совещание по вопросам безопасности после запуска ракет.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также отреагировал на действия КНДР, сказав, что они представляют угрозу миру и стабильности в регионе и международному сообществу, и добавил, что «с ними нельзя мириться».

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония перехватит ракеты Северной Кореи, если они пролетят над ее территорией.

Ранее также сообщалось, что 30 августа Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Подробностей при этом не раскрывали.

Пхеньян уже несколько раз за год испытывал баллистические ракеты, обвиняя Вашингтон и Сеул в «нагнетании напряженности», в частности из-за военных учений и пришвартовки атомной подводной лодки.



12 июля КНДР осуществила самый продолжительный запуск баллистической ракеты.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын нашел способы, как поддерживать экономику своей страны, в том числе и за счет России. Как сообщает Bloomberg, это помогает его режиму жить под санкциями и продолжать работу над ядерной программой.

21 апреля министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявила, что ядерный статус КНДР является «окончательным и необратимым».

В ноябре прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерениях создать самую сильную армию в мире с самым большим ядерным потенциалом.