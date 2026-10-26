КНДР разместила самоходные гаубицы у границы с Южной Кореей

На границе КНДР с Южной Кореей были замечены самоходные гаубицы калибра 122 мм. Их стволы были направлены на юг (Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji)

Северная Корея разместила у границы с Южной Кореей три самоходные гаубицы калибра 122 мм. Одновременно Пхеньян обратился в Совет Безопасности ООН с обвинениями в адрес Сеула в связи с инцидентом, связанным с миной в демилитаризованной зоне.

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 26 октября, корреспондент Reuters заметил со смотровой площадки в южнокорейском городе Кимпхо три бронированные машины КНДР вблизи границы. Южнокорейское агентство Yonhap идентифицировало их как самоходные гаубицы калибра 122 мм. Их стволы были направлены на юг.

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По данным Reuters, около 20−30 северокорейских военнослужащих также занимались установкой ограждения в пределах демилитаризованной зоны (ДМЗ).

Профессор Университета Кённам в Сеуле Лим Иль Чхоль отметил, что Северная Корея крайне редко столь открыто демонстрирует свою самоходную артиллерию.

По его мнению, таким размещением вооружений Пхеньян демонстрирует готовность обеспечивать соблюдение своей пограничной политики силой, а не посредством диалога или переговоров. В то же время это может быть предупреждением Сеулу о необходимости избегать дальнейшего обострения ситуации, чтобы предотвратить случайное столкновение.

Северокорейское государственное агентство KCNA сообщило, что в воскресенье, 25 октября, представитель КНДР при ООН обвинил Южную Корею в использовании инцидента с миной для представления работ по обустройству границы со стороны Пхеньяна в качестве военного вторжения.

В письме Северная Корея предупредила, что нарушение её суверенитета может повлечь за собой меры самообороны, а Южная Корея будет нести полную ответственность за все последующие последствия.

Это письмо стало ответом на обращение Сеула к Совету Безопасности ООН на прошлой неделе. В нём Южная Корея заявила, что взрыв 21 сентября в демилитаризованной зоне был вызван миной, установленной северокорейскими военными, и представлял собой нарушение Соглашения о перемирии в Корейской войне.

Командование ООН, осуществляющее наблюдение за демилитаризованной зоной, заявило, что мина, установленная Северной Кореей по другую сторону линии разграничения, нарушила условия перемирия. Пхеньян отрицает свою ответственность.

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Сеул предложил Северной Корее провести переговоры, чтобы снизить напряженность на границе.

Подобный инцидент произошёл в 2015 году, когда южнокорейские военные пострадали от северокорейских мин. Тогда Сеул возобновил трансляцию антисеверокорейских сообщений через громкоговорители в демилитаризованной зоне, что привело к военному противостоянию. После того как Пхеньян выразил сожаление по поводу инцидента, стороны урегулировали конфликт благодаря договоренности на высоком межкорейском уровне.