КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Восточного моря

В воскресенье, 19 апреля, КНДР запустила несколько баллистических ракет в направлении Восточного моря, сообщили военные Южной Кореи.

Об этом сообщает Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что обнаружил ракеты, запущенные из района Синфо на севере, около 06:10.

«Наши военные поддерживают постоянную готовность, одновременно тесно обмениваясь информацией о северокорейских баллистических ракетах с американской и японской сторонами на фоне усиленного наблюдения за возможными дальнейшими запусками», — говорится в сообщении.

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Последний запуск Северной Кореей нескольких баллистических ракет малой дальности произошел 8 апреля.

Также ранее Северная Корея запустила неизвестный снаряд, который вскоре после запуска исчез, очевидно, из-за неудачи на старте, уточняет издание.

24 марта северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что его страна будет постоянно совершенствовать свои ядерные силы и будет рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство.

23 марта Ким Чен Ына переизбрали на должность председателя Госсовета КНДР — высшего руководителя страны. Решение было принято во время заседания парламента КНДР, которое состоялось в Пхеньяне 22 марта. Парламент обычно собирается после съезда правящей Трудовой партии, чтобы превратить партийные решения в законы.