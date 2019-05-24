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Северная Корея обвинила США в провале саммита из-за «нечестной» позиции

Вчера, 21:46
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Северная Корея обвинила США в провале саммита из-за «нечестной» позиции - фото

REUTERS/Leah Millis/

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Северная Корея считает, что к провалу переговоров между лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом привела «самовольная и нечестная» позиция Вашингтона.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи, передает Reuters.

По его словам, США пытаются переложить на КНДР свою вину за срыв саммита в Ханое, подняв «совершенно неактуальную проблему». При этом он не уточнил, о какой проблеме идет речь.

«Основная причина неудачи саммита КНДР-США на высшем уровне в Ханое — это самовольная и нечестная позиция, занятая Соединенными Штатами», — заявил представитель МИД КНДР.

В КНДР предупредили, что переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном «никогда не будут возобновлены» в случае, если США не откажутся от своих требований.

«Чем дальше будет расти недоверие и враждебные действия в отношении КНДР, тем жестче будет наша реакция», — говорится в сообщении.

Напомним, второй саммит КНДР — США прошел в Ханое 27−28 февраля. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно во время второго дня саммита. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.

По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонхо заявил, что Пхеньян сделал «реалистичное предложение», в частности добивался частичного, а не полного снятия санкций, наложенных США, в обмен на демонтаж основного ядерного объекта.

По данным СМИ, Трамп вручил Ким Чен Ыну документ, который содержал призыв передать США ядерное оружие и топливо для бомб.

Теги:   Ким Чен Ын Дональд Трамп Северная Корея КНДР США

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