Северная Корея обвинила США в провале саммита из-за «нечестной» позиции Вчера, 21:46 1049 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Leah Millis/ Ким Чен Ын и Дональд Трамп REUTERS/Leah Millis/

Северная Корея считает, что к провалу переговоров между лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом привела «самовольная и нечестная» позиция Вашингтона.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи, передает Reuters.

По его словам, США пытаются переложить на КНДР свою вину за срыв саммита в Ханое, подняв «совершенно неактуальную проблему». При этом он не уточнил, о какой проблеме идет речь.

«Основная причина неудачи саммита КНДР-США на высшем уровне в Ханое — это самовольная и нечестная позиция, занятая Соединенными Штатами», — заявил представитель МИД КНДР.

В КНДР предупредили, что переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном «никогда не будут возобновлены» в случае, если США не откажутся от своих требований.

«Чем дальше будет расти недоверие и враждебные действия в отношении КНДР, тем жестче будет наша реакция», — говорится в сообщении.

Напомним, второй саммит КНДР — США прошел в Ханое 27−28 февраля. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно во время второго дня саммита. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.

По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонхо заявил, что Пхеньян сделал «реалистичное предложение», в частности добивался частичного, а не полного снятия санкций, наложенных США, в обмен на демонтаж основного ядерного объекта.

По данным СМИ, Трамп вручил Ким Чен Ыну документ, который содержал призыв передать США ядерное оружие и топливо для бомб.