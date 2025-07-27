Северная Корея может отправить дополнительные войска в Россию уже в августе 2025 года, сообщает Reuters . Так, за усиление российской армии, КНДР получит от Москвы технологии для запуска спутников и наведения ракет.

В материале говорится, что Северная Корея может отправить дополнительные войска в Россию уже в августе этого года для участия в войне против Украины.

«Время дополнительного развертывания войск — предположительно август», — заявил депутат Ли Сонг-Квун после закрытой встречи с представителями Национальной службы разведки.

Реклама

Южнокорейская разведка считает, что Россия планирует крупную наступательную операцию против Украины в августе, и возможное участие северокорейских подразделений связано именно с этими планами.

Читайте также: США ввели новые санкции против компании и граждан Северной Кореи

Так, Пхеньян уже начал новую мобилизацию военных для отправки в Россию.

Кроме того, в мае в Северную Корею приезжал один из ключевых представителей Совета безопасности РФ, что, вероятно, стало частью координации.

Также сообщается, что Северная Корея поставляет России артиллерийские снаряды и ракеты, а в обмен получает техническую помощь, в частности — в запуске спутников и системах наведения ракет.

Эти договоренности стали возможными в рамках пакта о взаимной обороне, который диктаторы КНДР Ким Чен Ын и РФ Владимир Путин подписали в июне 2024 года во время саммита на космодроме Восточный.

Сближение Пхеньяна и Москвы вызывает беспокойство в регионе, уточняет издание. Высокопоставленные чиновники Южной Кореи и США уже осудили любое участие КНДР в войне в Украине, заявив, что это лишь усиливает конфликт и изоляцию КНДР на мировой арене.

13 июля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР безоговорочно поддерживать все действия российского руководства, направленные на «решение украинского конфликта».