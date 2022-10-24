Южная Корея и КНДР обменялись выстрелами из-за нарушения морской границы

24 октября, 01:52
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Партсобрание Компартии КНДР (Фото:KCNA via REUTERS)

Партсобрание Компартии КНДР (Фото:KCNA via REUTERS)

Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном из КНДР морской границы между странами. Северокорейские военные в ответ применили РСЗО.

Об этом сообщает Reuters.

О пострадавших или повреждениях пока не сообщается.

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Сеул утверждает, что торговое судно КНДР пересекло Северную ограничительную линию, фактически морскую границу между странами.

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КНДР в ответ заявила, что совершила 10 выстрелов из реактивных систем залпового огня, чтобы «грозно откинуть назад вражеское судно».

Кадры военного парада в КНДР, на котором показали межконтинентальную ракету Хвасон-15

https://www.youtube.com/embed/SElMrtjZwKk
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   КНДР Ким Чен Ын Северная Корея

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