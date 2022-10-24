Южная Корея и КНДР обменялись выстрелами из-за нарушения морской границы
Партсобрание Компартии КНДР (Фото:KCNA via REUTERS)
Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном из КНДР морской границы между странами. Северокорейские военные в ответ применили РСЗО.
Об этом сообщает Reuters.
О пострадавших или повреждениях пока не сообщается.
Сеул утверждает, что торговое судно КНДР пересекло Северную ограничительную линию, фактически морскую границу между странами.
КНДР в ответ заявила, что совершила 10 выстрелов из реактивных систем залпового огня, чтобы «грозно откинуть назад вражеское судно».