Южная Корея и КНДР обменялись выстрелами из-за нарушения морской границы 24 октября, 01:52 Партсобрание Компартии КНДР (Фото:KCNA via REUTERS)

Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном из КНДР морской границы между странами. Северокорейские военные в ответ применили РСЗО.

Об этом сообщает Reuters.



О пострадавших или повреждениях пока не сообщается.

Сеул утверждает, что торговое судно КНДР пересекло Северную ограничительную линию, фактически морскую границу между странами.

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КНДР в ответ заявила, что совершила 10 выстрелов из реактивных систем залпового огня, чтобы «грозно откинуть назад вражеское судно».

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