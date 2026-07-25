Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи — Зеленский
Россия с июня готовится получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи (Фото: president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина располагает достоверными разведданными о российских планах на осень. По его словам, Россия готовится получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи.
«Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи: в Воронежской области уже с июня готовятся к их приему», — заявил Зеленский во время видеообращения.
Он добавил, что Северная Корея также готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.
«Это угроза не только для Украины. Россия помогает Северной Корее учиться вести войну, совершенствует их оружие — дает им опыт реального применения оружия. Все это представляет угрозу для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Мы будем противодействовать», — отметил президент Украины.
Участие северокорейских солдат в войне против Украины
16 марта южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея могла заработать до 14,4 млрд долларов на развертывании своих войск в России и экспорте оружия в страну-агрессора.
В материале говорится, что с октября 2024 года КНДР четыре раза отправляла свои войска в Россию. В целом страна направила более 20 тысяч солдат. Доходы от развертывания войск, включая зарплату солдатам и компенсации в случае гибели, оцениваются в 620 миллионов долларов, пишет Yonhap.
Согласно отчету, если текущая ситуация сохранится, Северная Корея может ежегодно получать 560 миллионов долларов только за счет развертывания войск.
Кроме того, КНДР экспортирует оружие в Россию. В материале сообщается, что еще до развертывания войск спутники фиксировали поставки Северной Кореей различных видов вооружений в РФ.
4 февраля в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что войска Северной Кореи по состоянию на январь 2026 года находятся в Курской области РФ. Они наносят удары с применением ствольной артиллерии и РСЗО, ведут воздушную разведку и отрабатывают современные боевые тактики, в частности использование беспилотных технологий.