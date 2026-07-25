Россия с июня готовится получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина располагает достоверными разведданными о российских планах на осень. По его словам, Россия готовится получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи .

«Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи: в Воронежской области уже с июня готовятся к их приему», — заявил Зеленский во время видеообращения.

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Он добавил, что Северная Корея также готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.

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«Это угроза не только для Украины. Россия помогает Северной Корее учиться вести войну, совершенствует их оружие — дает им опыт реального применения оружия. Все это представляет угрозу для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Мы будем противодействовать», — отметил президент Украины.

Участие северокорейских солдат в войне против Украины

16 марта южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея могла заработать до 14,4 млрд долларов на развертывании своих войск в России и экспорте оружия в страну-агрессора.

В материале говорится, что с октября 2024 года КНДР четыре раза отправляла свои войска в Россию. В целом страна направила более 20 тысяч солдат. Доходы от развертывания войск, включая зарплату солдатам и компенсации в случае гибели, оцениваются в 620 миллионов долларов, пишет Yonhap.

Согласно отчету, если текущая ситуация сохранится, Северная Корея может ежегодно получать 560 миллионов долларов только за счет развертывания войск.

Кроме того, КНДР экспортирует оружие в Россию. В материале сообщается, что еще до развертывания войск спутники фиксировали поставки Северной Кореей различных видов вооружений в РФ.

4 февраля в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что войска Северной Кореи по состоянию на январь 2026 года находятся в Курской области РФ. Они наносят удары с применением ствольной артиллерии и РСЗО, ведут воздушную разведку и отрабатывают современные боевые тактики, в частности использование беспилотных технологий.