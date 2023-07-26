Тайные соглашения с Россией помогают Северной Корее финансировать ядерную программу — Bloomberg 26 июля, 12:34 Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTERS)

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын нашел способы, как поддерживать экономику своей страны, в том числе и за счет России. Как сообщает Bloomberg, это помогает его режиму жить под санкциями и продолжать работу над ядерной программой.

Агентство пишет, что из-за наложенных ограничений обе страны пытаются скрыть объемы торговли, однако «есть многочисленные признаки того, что активность растет».

В июне ООН сообщила, что Россия впервые с 2020 года возобновила поставки нефти в КНДР, а еще раньше — зерна. Также в конце 2022-го после почти трехлетней паузы страны возобновили железнодорожное сообщение. Кан Ми Джин, которая покинула КНДР и сейчас руководит компанией в Южной Корее, следя за экономической ситуацией в Пхеньяне, рассказала изданию, что в последние месяцы на северокорейские рынки попал российский сахар.

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Как пишет Bloomberg, таких мер недостаточно, поэтому у Северной Кореи есть другие источники дохода, такие как киберпреступность.

«Помощь со стороны России гарантирует, что экономика остается достаточно стабильной, чтобы функционировать, что позволяет Киму продолжать бросать вызов международному сообществу», — говорится в материале.



Агентство отмечает, что точно неизвестно, чем благодарят Москву. Однако КНДР имеет «огромные запасы боеприпасов», а Белый дом заявлял о доказательствах, что Пхеньян передавал оружие террористам ЧВК Вагнера.

«Один из предметов, который есть у Северной Кореи и, вероятно, нужен России, — это 152-мм артиллерийские снаряды. Они совместимы с оружием советских времен», — пишет издание.

По мнению экспертов, КНДР может попытаться «разгрузить часть» своих запасов за большую цену. По подсчетам Bloomberg, если бы Пхеньян продавал снаряды по $1000 за штуку, то продажа 250 тысяч равнялась бы примерно 1% ВВП страны.

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25 июля министр обороны Сергей Шойгу приехал с визитом в Северную Корею на масштабный военный парад. Он встретился с северокорейским коллегой Кан Сун Намом.

