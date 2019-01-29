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Северная Корея "едва ли" откажется от всего ядерного оружия - глава разведки США

Сегодня, 17:59
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Office of the DNI

Дэн Коутс

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс назвал маловероятным отказ режима Северной Кореи от всех ядерных вооружений.

Об этом он заявил во вступительной речи на слушаниях в комитете Сената США по делам разведки.

"В настоящее время мы оцениваем, что Северная Корея будет стремиться сохранить свой потенциал в отношении оружия массового уничтожения и едва ли полностью откажется от своего ядерного оружия и производственных возможностей", - заявил глава Нацразведки США.

По словам Коутса, КНДР считает ядерное оружие критически важным для существования правящего режима.

Глава американской разведки также отметил, что режим КНДР временно прекратил свое "провокационное поведение", связанное с ядерной и ракетной программой. По его словам, Северная Корея больше года не проводила никаких ядерных испытаний и демонтировала некоторые из объектов, связанные с ядерной программой.

Заявление директора Нацразведки США противоречит позиции президента США Дональда Трампа, который после исторического саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году заявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет".

Напомним, что КНДР внесли в список стран, представляющих самую большую угрозу для США. 

Теги:   Дэн Коутс Северная Корея Ядерное вооружение США КНДР

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