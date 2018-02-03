Северная Корея заработала 200 млн долларов на поставках угля и оружия

В 2017 году КНДР заработала около 200 млн долларов, экспортируя уголь и оружие, несмотря на санкции ООН, сообщает Reuters со ссылкой на отчет независимых экспертов ООН.

Северная Корея поставляла уголь в порты России, Китая, Южной Кореи, Малайзии и Вьетнама. При этом использовались поддельные документы, в которых груз проходил как китайский или российский.

Также в обход санкций КНДР экспортировала нефтепродукты. Поставки координировались в Тайване. Авторы отчета упоминают об участии нескольких транснациональных нефтяных компаний, которые не называются.

В 213-страничном докладе указывается, что КНДР экспортировала оружие в Сирию и Мьянму. В 2012-2017 годах Пхеньян провел около 40 поставок в Сирийский научно-исследовательский центр, который разрабатывает химическое оружие. В частности, Северная Корея продала Сирии кислостойкую плитку в количестве, достаточном для покрытия крупного промышленного объекта.

Есть доказательства того, что КНДР поставляла в Мьянму баллистические ракеты, в том числе класса “земля-воздух”.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает Северной Корее получать ресурсы в нарушение международных санкций.