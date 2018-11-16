Северная Корея решила освободить американца на фоне испытаний "тактического оружия"

Власти Северной Кореи в качестве возможного жеста примирения распорядились освободить гражданина США, задержанного в прошлом месяце.
Как передает Reuters, американец, чье имя не называется, был задержан в октябре при "незаконном" пересечении границы из Китая в КНДР.
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