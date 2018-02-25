Северная Корея о масштабных санкциях США: Это акт войны

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В КНДР негодуют в связи с новыми санкциями

В КНДР негодуют в связи с новыми санкциями

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что новые санкции США являются актом войны и попыткой помешать диалогу с Южной Кореей во время зимних Олимпийских игр-2018.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР.

"Накануне закрытия Олимпийских игр Соединенные Штаты взбесились и принесли еще одно темное облако противостояния и войны на Корейский полуостров, объявив о масштабных санкциях против КНДР", - говорится в заявлении.

Напомним, что Министерство финансов США обнародовало новые ограничительные меры против КНДР.

Введенные санкции, в первую очередь, касаются судоходных и торговых компаний КНДР, которые ходят под флагами Северной Кореи, Китая, Тайваня, Сингапура, Гонконга, Маршалловых островов, Танзании, Панамы и Коморских островов или расположены на этих территориях.

Цель расширенных санкций - не допустить обход Пхеньяном введенных против него санкций ООН, отметили в Вашингтоне.

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