Северная и Южная Корея договорились о новой "высокой" встрече

Северная и Южная Корея договорились провести новую встречу "на высоком уровне" 16 мая, сообщает DW со ссылкой на южнокорейское министерство объединения.

Встреча пройдет в приграничной деревне Пханмунджом на линии разграничения двух Корей – здесь же 27 апреля состоялся исторический саммит лидеров обеих государств.

В ходе новой встречи делегации Пхеньяна и Сеула планируют обсудить имплементацию достигнутых ранее договоренностей, в частности, о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове.

КНДР на переговорах представят 29 делегатов во главе с председателем Комитета по мирному воссоединению страны Ри Сон Гвоном. Южнокорейскую делегацию из пяти представителей возглавит министр объединения Чо Мён Гён.

Сеул и Пхеньян продолжают предпринимать шаги по сближению. 4 мая стало известно, что они согласовали свои часовые пояса и КНДР перейдет на единое с Южной Кореей время. Тогда же Северная Корея подала заявку в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой открыть авиамаршруты в Южную Корею.

Кроме того, как сообщили СМИ, руководство Северной Кореи начало демонтаж самого крупного в стране ядерного полигона Пунгери.

27 апреля 2017 года в деревне Пханмунджом произошла знаковая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Она стала важной исторической вехой: руководитель Северной Кореи ступил на землю Южной впервые с 1953 года.

Смотрите также

Главным итогом встречи стало совместное заявление двух лидеров, договорившихся о подписании позже в этом году официального мирного договора между Сеулом и Пхеньяном, который формально положит конец Корейской войне 1950-1953 годов. До сих пор между сторонами существовало лишь перемирие, подписанное в 1953-м.

Президент Южной Кореи также подтвердил намерение отправиться с ответным визитом в Пхеньян осенью 2018 года.

В свою очередь, Ким Чен Ын готовится ко встрече с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится в Сингапуре 12 июня. "Мы оба постараемся, чтобы она стала особым моментом для всеобщего мира", - заявил ранее Трамп в своем Twitter. Ким Чен Ын станет первым в истории руководителем КНДР, который тет-а-тет увидится с американским лидером.

Смотрите также