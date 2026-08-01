22 страны ЕС требуют срочной реакции на миграционный кризис в Сеуте

Лидеры 22 стран Европейского союза призвали к незамедлительной и согласованной реакции ЕС в связи с ситуацией в испанском анклаве Сеута.

Соответствующее письмо они направили председателю Европейского совета Антониу Коште, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и премьер-министру Ирландии, председательствующей в Совете ЕС. Текст обращения обнародовал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в своем аккаунте в социальной сети X.

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Документ подписали руководители Литвы, Латвии, Эстонии, Италии, Германии, Австрии, Чехии, Греции, Мальты, Кипра, Нидерландов, Польши, Словакии, Швеции, Дании, Болгарии, Бельгии, Финляндии, Венгрии, Румынии, Словении и Хорватии.

В письме лидеры выразили обеспокоенность событиями на внешней границе ЕС в Сеуте и подчеркнули, что не позволят контрабандистам и сетям нелегальной деятельности подрывать безопасность границ Союза.

По их словам, массовые неконтролируемые пересечения границы, использование миграции в качестве инструмента давления или другие гибридные угрозы не должны создавать впечатления, что незаконный въезд в ЕС может привести к легализации пребывания.

«События последних дней требуют незамедлительной и скоординированной европейской реакции», — заявили лидеры.

Они также положительно оценили сотрудничество Испании и Марокко, направленное на быстрое возвращение мигрантов, прибывших незаконно.

Страны ЕС призвали Ирландию, как государство, председательствующее в Совете Европейского Союза, как можно скорее созвать внеочередную встречу министров внутренних дел. На ней, по замыслу лидеров, должен быть согласован совместный европейский ответ, включая мобилизацию имеющихся механизмов ЕС и оказание дополнительной поддержки Испании.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с еврокомиссарами Магнусом Бруннером и Дубравкой Шуицей заявила, что подавляющее большинство людей, незаконно проникших в Сеуту, уже вернулись в Марокко. Никому из них не удалось добраться до материковой Испании или других стран Евросоюза.

Глава Еврокомиссии отметила, что события в Сеуте в очередной раз продемонстрировали необходимость эффективного контроля внешних границ Евросоюза. В то же время она заявила о необходимости дальнейшего усиления действующей системы.

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Она призвала поддерживать высокий уровень готовности в ключевых пунктах въезда в ЕС и обеспечить тесное взаимодействие между ответственными структурами. Фон дер Ляйен также выступила за проведение анализа ситуации в Сеуте, чтобы повысить устойчивость Союза к подобным кризисам в будущем.

По словам главы Еврокомиссии, Брюссель с первых дней кризиса предложил Испании необходимую поддержку. Она также сообщила, что получила обращения от ряда европейских лидеров и поддержала инициативу провести внеочередную видеоконференцию для обсуждения ситуации.

«Борьба с нелегальной миграцией требует солидарности и совместного европейского ответа», — заявила фон дер Ляйен.

Ситуация на границе Испании и Марокко — что известно

29−30 июля тысячи мигрантов из Марокко прорвались в испанскую Сеуту — автономный город на северном побережье Африки. Прорыв границы сопровождался столкновениями и поджогами автомобилей. В результате все центры приема беженцев в испанском городе оказались переполнены, а множество людей спали на улицах.

Глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас оценил общее число мигрантов в 60 тысяч человек. Это более половины населения Сеуты, численность которого составляет около 84 тысяч человек.

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании после того, как мигранты прорвали границу в Сеуте. 31 июля Франция объявила об усилении мер безопасности на границе с Испанией.

1 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что почти все мигранты, незаконно попавшие в испанский город Сеута, уже вернулись в Марокко.

По данным Reuters, на испанской стороне границы были обнаружены тела 57 мигрантов: некоторые утонули, а другие погибли, пытаясь перелезть через волнорез, удерживающий пограничное ограждение.