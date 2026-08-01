22 страны ЕС требуют срочной реакции на миграционный кризис в Сеуте
Мигранты на пляже ждут въезда в центр временного размещения (Фото: REUTERS/Fabian Bimmer)
Лидеры 22 стран Европейского союза призвали к незамедлительной и согласованной реакции ЕС в связи с ситуацией в испанском анклаве Сеута.
Соответствующее письмо они направили председателю Европейского совета Антониу Коште, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и премьер-министру Ирландии, председательствующей в Совете ЕС. Текст обращения обнародовал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в своем аккаунте в социальной сети X.
Документ подписали руководители Литвы, Латвии, Эстонии, Италии, Германии, Австрии, Чехии, Греции, Мальты, Кипра, Нидерландов, Польши, Словакии, Швеции, Дании, Болгарии, Бельгии, Финляндии, Венгрии, Румынии, Словении и Хорватии.
В письме лидеры выразили обеспокоенность событиями на внешней границе ЕС в Сеуте и подчеркнули, что не позволят контрабандистам и сетям нелегальной деятельности подрывать безопасность границ Союза.
По их словам, массовые неконтролируемые пересечения границы, использование миграции в качестве инструмента давления или другие гибридные угрозы не должны создавать впечатления, что незаконный въезд в ЕС может привести к легализации пребывания.
«События последних дней требуют незамедлительной и скоординированной европейской реакции», — заявили лидеры.
Они также положительно оценили сотрудничество Испании и Марокко, направленное на быстрое возвращение мигрантов, прибывших незаконно.
Страны ЕС призвали Ирландию, как государство, председательствующее в Совете Европейского Союза, как можно скорее созвать внеочередную встречу министров внутренних дел. На ней, по замыслу лидеров, должен быть согласован совместный европейский ответ, включая мобилизацию имеющихся механизмов ЕС и оказание дополнительной поддержки Испании.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с еврокомиссарами Магнусом Бруннером и Дубравкой Шуицей заявила, что подавляющее большинство людей, незаконно проникших в Сеуту, уже вернулись в Марокко. Никому из них не удалось добраться до материковой Испании или других стран Евросоюза.
Глава Еврокомиссии отметила, что события в Сеуте в очередной раз продемонстрировали необходимость эффективного контроля внешних границ Евросоюза. В то же время она заявила о необходимости дальнейшего усиления действующей системы.
Она призвала поддерживать высокий уровень готовности в ключевых пунктах въезда в ЕС и обеспечить тесное взаимодействие между ответственными структурами. Фон дер Ляйен также выступила за проведение анализа ситуации в Сеуте, чтобы повысить устойчивость Союза к подобным кризисам в будущем.
По словам главы Еврокомиссии, Брюссель с первых дней кризиса предложил Испании необходимую поддержку. Она также сообщила, что получила обращения от ряда европейских лидеров и поддержала инициативу провести внеочередную видеоконференцию для обсуждения ситуации.
«Борьба с нелегальной миграцией требует солидарности и совместного европейского ответа», — заявила фон дер Ляйен.
Ситуация на границе Испании и Марокко — что известно
29−30 июля тысячи мигрантов из Марокко прорвались в испанскую Сеуту — автономный город на северном побережье Африки. Прорыв границы сопровождался столкновениями и поджогами автомобилей. В результате все центры приема беженцев в испанском городе оказались переполнены, а множество людей спали на улицах.
Глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас оценил общее число мигрантов в 60 тысяч человек. Это более половины населения Сеуты, численность которого составляет около 84 тысяч человек.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании после того, как мигранты прорвали границу в Сеуте. 31 июля Франция объявила об усилении мер безопасности на границе с Испанией.
1 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что почти все мигранты, незаконно попавшие в испанский город Сеута, уже вернулись в Марокко.
По данным Reuters, на испанской стороне границы были обнаружены тела 57 мигрантов: некоторые утонули, а другие погибли, пытаясь перелезть через волнорез, удерживающий пограничное ограждение.