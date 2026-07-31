Андрей Сибига объяснил, как РФ использует миграционный кризис для продвижения своих нарративов (Фото: Lee Jin-man/Pool via REUTERS)

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия использует миграционный кризис в испанской Сеуте для дестабилизации ситуации в Европе.

Об этом Сибига написал в X в пятницу, 31 июля.

По его информации, было зафиксировано более 1500 публикаций в СМИ на ресурсах пророссийской сети во главе с Pravda и RT.

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Андрей Сибига представил статистику, из которой следует, что каждая языковая редакция RT распространила более 25 материалов на эту тему, а испаноязычная версия Pravda — почти 300.

Фото: Андрей Сибига/X

Фото: Андрей Сибига/X

«На протяжении многих лет Москва использует миграцию и другие чувствительные темы, чтобы сеять страх и дестабилизировать европейские страны», — подчеркнул Сибига.

Он призвал европейские страны полностью запретить все российские пропагандистские ресурсы.

«Единственный способ защитить общество от такого вмешательства — полностью его прекратить», — пояснил Андрей Сибига.

30 июля в испанский эксклав Сеута прорвались десятки тысяч мигрантов из Марокко. Местные власти призвали правительство Испании объявить чрезвычайное положение и направить дополнительные силы для контроля за ситуацией.

После обращения официальный Мадрид сообщил, что Испания направит военных в автономный город Сеута для восстановления порядка после массового прорыва мигрантов.

31 июля испанские власти заявили, что с начала миграционного кризиса из Марокко в эксклав Сеута нелегально проникли около 50 тысяч человек, половина из которых уже добровольно вернулись в Марокко.

Министерство внутренних дел Италии распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией, де-факто закрыв Шенгенскую зону для этой страны.

Испанские Сеута и Мелилья — единственные сухопутные границы ЕС с Африкой. Оба автономных города регулярно сталкиваются с попытками больших групп мигрантов попасть в Европу.