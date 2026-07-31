Мобильные подразделения, самолеты и дроны. Франция усиливает контроль на границе с Испанией

Мигранты собираются вокруг сожженного автомобиля в ожидании возможности перебраться в Сеуту (Фото: REUTERS/Ahmed El Jechtimi)

Франция усилила меры безопасности на границе с Испанией на фоне обострения миграционной ситуации в Сеуте. Париж дополнительно задействовал мобильные подразделения, авиацию и беспилотники для контроля границы. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X.

«На Сеуту не распространяется режим свободного передвижения с остальной частью Шенгенской зоны. Тем не менее, вчера я попросил министра внутренних дел усилить контроль на нашей границе с Испанией в случае необходимости: были развернуты четыре мобильных подразделения, самолеты и беспилотники», — написал он.

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По его словам, эти меры продолжают политику, которую Франция проводит с 2020 года для усиления охраны границы с Испанией. Она предусматривает координацию между странами, совместное патрулирование и операции по противодействию нелегальной миграции.

Макрон также отметил, что действия Парижа дополняют общеевропейские механизмы возвращения мигрантов и реализации Пакта о миграции и убежище. По его словам, благодаря этим мерам в прошлом году объем нелегальных миграционных потоков в ЕС сократился на 25%, а в 2026 году наблюдается дальнейшее уменьшение числа маршрутов через Атлантику и западную часть Средиземного моря.

Президент Франции сообщил, что после обострения ситуации в Сеуте он связался с главой правительства Испании, выразив поддержку и готовность оказать необходимую помощь, в частности через европейское агентство Frontex.

«Я приветствую постоянное сотрудничество с Марокко, которое уже позволило вернуть более 40 тысяч человек из Сеуты в Марокко», — заявил Макрон.

Он добавил, что министры внутренних дел Франции и Испании продолжают поддерживать контакт для мониторинга ситуации.

Макрон подчеркнул, что Франция поддерживает Испанию и выступает за соблюдение европейских правил, касающихся возвращения мигрантов и защиты внешних границ Европейского союза.

30 июля в испанский анклав Сеута прорвались десятки тысяч мигрантов из Марокко. Местные власти призвали правительство Испании объявить чрезвычайное положение и направить дополнительные силы для контроля над ситуацией.

После обращения официальный Мадрид сообщил, что Испания направит военных в автономный город Сеута для восстановления порядка после массового прорыва мигрантов.

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31 июля испанские власти заявили, что с начала миграционного кризиса из Марокко в анклав Сеута нелегально проникли около 50 тысяч человек, половина из которых уже добровольно вернулись в Марокко.

Министерство внутренних дел Италии распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией, де-факто закрыв Шенгенскую зону для этой страны.

Испанские Сеута и Мелилья — единственные сухопутные границы ЕС с Африкой. Оба автономных города регулярно сталкиваются с попытками крупных групп мигрантов попасть в Европу.