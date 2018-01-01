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Сеул планирует закупить у США оружие на более 300 млн долларов для защиты от КНДР - Reuters

Сегодня, 05:23
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Южная Корея планирует закупить десятки американских ракет для усиления воздушной обороны против КНДР

Южная Корея планирует закупить десятки американских ракет типа корабль-воздух на сумму около 300 млн долларов для усиления воздушной обороны, передает Reuters со ссылкой на чиновника Департамента закупок Минобороны Южной Кореи.

"Южная Корея планирует закупить десятки американских ракет типа корабль-воздух на сумму около 300 млн долларов США для усиления воздушной обороны против Северной Кореи, несмотря на то, что она пытается уменьшить напряжение в отношениях с Пхеньяном", - говорится в сообщении.

По словам чиновника, речь идет о "десятках" ракет на сумму 304 миллиона долларов США.

Зазнается, что в сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на саммите подписали соглашение, цель которой снизить уровень военного напряжения на общей границе.

Однако, в Сеуле продолжают усиливать свою воздушную оборону. Так, в прошлом месяце правительство приняло решение купить два израильских радара, которые выдают предупредительные сигналы при приближении ракеты или воздушного судна.

Теги:   Северная Корея Ракеты Южная Корея США

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