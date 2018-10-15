Сеул и Пхеньян договорились соединить две Кореи железной дорогой

В понедельник, 15 октября, Южная Корея и КНДР решили соединить две страны железнодорожным сообщением.
Как передает агентство Yonhap, об этом в пограничном пункте Пханмунджом договорились южнокорейский министр объединения Чо Мен Гюн и его северокорейский коллега Ри Сон Гвоном.
Также отмечается, что стороны уже согласовали сроки старта совместного проекта.
"Две Кореи согласились начать совместный проект по модернизации и, в конечном счете, соединении своих железные дорог, а также дорог через границу. В конце ноября или начале декабря", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во время третьего саммита Северной и Южной Корей стороны договорились о прекращении вражды.
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