15 октября 2018, понедельник

Сеул и Пхеньян договорились соединить две Кореи железной дорогой

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Стороны уже согласовали сроки начала совместного проекта
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Стороны уже согласовали сроки начала совместного проекта

В понедельник, 15 октября, Южная Корея и КНДР решили соединить две страны железнодорожным сообщением.

Как передает агентство Yonhap, об этом в пограничном пункте Пханмунджом договорились южнокорейский министр объединения Чо Мен Гюн и его северокорейский коллега Ри Сон Гвоном.

Также отмечается, что стороны уже согласовали сроки старта совместного проекта.

"Две Кореи согласились начать совместный проект по модернизации и, в конечном счете, соединении своих железные дорог, а также дорог через границу. В конце ноября или начале декабря", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время третьего саммита Северной и Южной Корей стороны договорились о прекращении вражды.

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