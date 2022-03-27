«Ценность человеческой жизни — ноль». Россия — архаическое государство и общество — эксперт 27 марта, 15:57 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб)

Российское государство устроено по архаическим принципам в отличие от сложившихся в Украине и ее общества исторических традиций, рассказал в эфире Радио НВ Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы.

«Здесь по крайней мере три разных аспекта. Первая и основная причина, по которой Россия терпит поражение, а Украина побеждает в том, что российское общество — это архаическое, централизованное иерархическое общество, человек „винтик“, система всесильна и управляется из центра. Ценность человеческой жизни — ноль. Все выросшие в Советском Союзе помнят такую систему, но еще хуже — где-то до сталинских времен спустилось», — сказал он.

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Пекарь добавил, что Украина за это время предстала на основе своих исторических традиций, но в первую очередь на основе своего современного развития за последние 30 лет, как сетевое горизонтальное общество свободных людей, которые очень ценят свободу, свободу, взаимовыручку, волонтерство, чувство юмора.

«И вот такое общество всегда побеждает централизованное общество, потому что оно имеет большую силу и энергию. Сеть свободных людей всегда побеждает рабов, даже если эти рабы очень хорошо подготовлены, обучены и оснащены», — отметил эксперт.

Второе дело, по его словам, заключается в том, что в то время как Украина много лет пытается провести модернизацию, построить новые системы общественные, политические, экономические, культурные, религиозные, Россия — погружается в прошлое. Ищет свой путь не для того, чтобы построить будущее лучше настоящего, а для того, чтобы вернуться к воображаемому прошлому, которое было лучше настоящего, чтобы найти там «золотую пору» и туда вернуться.

«И третья составляющая — все российские институты, хваставшиеся тем, что за ними есть традиция непрерывной государственности, они всегда думали, что их наследие — очень мощное государство, армия. А украинцы о себе думали, что мы слабы, к государству относились презрительно и вот эти две системы столкнулись. Встретилась погруженная в прошлое иерархическая система, высокопарная с имперскими амбициями и украинская, основанная на сети свободных людей. И оказалось, что даже при разнице масштабов все равно побеждает наша», — подытожил преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы.

Воскресенье, 27 марта — 32-й день полномасштабного вторжения РФ. «Украина едина в стремлении жить свободно, независимо и ради собственных мечтаний, а не чужих больных фантазий», — подытожил этот период войны президент Владимир Зеленский в своем обращении.

Вечером 26 марта оккупанты нанесли серии ракетных ударов по Львову, также в выходные стало известно об оккупации Славутича (Киевская область). Однако силам ВСУ удалось освободить Тростянец (Сумская область).