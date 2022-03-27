«Ценность человеческой жизни — ноль». Россия — архаическое государство и общество — эксперт

27 марта, 15:57
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб)

Российское государство устроено по архаическим принципам в отличие от сложившихся в Украине и ее общества исторических традиций, рассказал в эфире Радио НВ Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы.

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«Здесь по крайней мере три разных аспекта. Первая и основная причина, по которой Россия терпит поражение, а Украина побеждает в том, что российское общество — это архаическое, централизованное иерархическое общество, человек „винтик“, система всесильна и управляется из центра. Ценность человеческой жизни — ноль. Все выросшие в Советском Союзе помнят такую систему, но еще хуже — где-то до сталинских времен спустилось», — сказал он.

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Пекарь добавил, что Украина за это время предстала на основе своих исторических традиций, но в первую очередь на основе своего современного развития за последние 30 лет, как сетевое горизонтальное общество свободных людей, которые очень ценят свободу, свободу, взаимовыручку, волонтерство, чувство юмора.

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«И вот такое общество всегда побеждает централизованное общество, потому что оно имеет большую силу и энергию. Сеть свободных людей всегда побеждает рабов, даже если эти рабы очень хорошо подготовлены, обучены и оснащены», — отметил эксперт.

Второе дело, по его словам, заключается в том, что в то время как Украина много лет пытается провести модернизацию, построить новые системы общественные, политические, экономические, культурные, религиозные, Россия — погружается в прошлое. Ищет свой путь не для того, чтобы построить будущее лучше настоящего, а для того, чтобы вернуться к воображаемому прошлому, которое было лучше настоящего, чтобы найти там «золотую пору» и туда вернуться.

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«И третья составляющая — все российские институты, хваставшиеся тем, что за ними есть традиция непрерывной государственности, они всегда думали, что их наследие — очень мощное государство, армия. А украинцы о себе думали, что мы слабы, к государству относились презрительно и вот эти две системы столкнулись. Встретилась погруженная в прошлое иерархическая система, высокопарная с имперскими амбициями и украинская, основанная на сети свободных людей. И оказалось, что даже при разнице масштабов все равно побеждает наша», — подытожил преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы.

Воскресенье, 27 марта — 32-й день полномасштабного вторжения РФ. «Украина едина в стремлении жить свободно, независимо и ради собственных мечтаний, а не чужих больных фантазий», — подытожил этот период войны президент Владимир Зеленский в своем обращении.

Вечером 26 марта оккупанты нанесли серии ракетных ударов по Львову, также в выходные стало известно об оккупации Славутича (Киевская область). Однако силам ВСУ удалось освободить Тростянец (Сумская область).

Редактор: Алексей Супрун

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Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио НВ

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